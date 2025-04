Liga-Debüt vor 17 Jahren gegen Kompany: Thomas Müller feiert Mega-Jubiläum

Es ist einer der letzten Auftritte für Müller im Trikot der Roten. "Die Leute wissen auch, was los ist", kommentierte Müller die Reaktionen später. Und scherzte: "Alle haben sich verständigt, dass es okay ist, Thomas Müller zu feiern."

499 Müller-Spiele später signalisierte Kompany (39) als Bayern-Trainer dem Schiedsrichter in der 84. Minute, dass der Fan-Liebling jetzt auf den Platz kommt. Die Zuschauer in der Allianz-Arena erhoben sich, klatschten, jubelten, feierten ihren Star.

Ein paar Minuten zuvor hatte der HSV gewechselt und einen gewissen Vincent Kompany auf den Platz geschickt. Das Spiel endete 2:2 – Müllers erster Tabellenpunkt in der Bundesliga , wenn man so will.

Bei Müllers Bundesliga-Debüt spielte er noch beim Gegner. Am Samstag wechselte Bayern-Coach Vincent Kompany (39) die Bayern-Ikone kurz vor Ende ein. © Tom Weller/dpa

Mit dem 3:0-Triumph gegen Mainz hätten sie die Meisterschaft eintüten können – wenn Augsburg mindestens unentschieden gegen Bayer Leverkusen gespielt hätte. Doch die Fuggerstädter konnten keine Punkte beim Noch-Meister holen.

"Leverkusen ist auch ein Topteam und hat seine Hausaufgaben erledigt", so Müller. Jetzt verschiebt sich die Meisterfeier um mindestens eine Woche.

Dann müssen die Bayern bei RB Leipzig mindestens unentschieden spielen, um den Titel klarzumachen.

"Den Punkt dort traue ich uns zu", zeigte sich der 35-Jährige selbstbewusst und hoffnungsvoll.

Und schickte einleitend in seiner gewohnten Art voraus: "Der Bier-Laster oder die Pferdekutsche, die fährt jetzt los, damit sie pünktlich nächste Woche in Leipzig eintrifft."

So viel also zur nahen Zukunft. Doch wie sieht es mit Müllers weiterer Karriere aus? "Es gibt ganz viele Gerüchte. Ich schließe nichts aus", zeigte er sich entspannt. "In zwei Wochen mache ich mein letztes Spiel hier in der Arena. Das ist schon komisch."

Dann steht aber noch seine internationale Abschiedstour an: bei der Klub-WM in den USA vom 15. Juni bis 13. Juli. Erst danach wird er zum letzten Mal sein Bayern-Trikot ausziehen und ablegen.