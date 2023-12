Ausfälle beim FC Bayern: Coman und Mazraoui verletzt

Kingsley Coman (27, l.) und Noussair Mazraoui (26) haben sich verletzt und können vorerst nicht für den FC Bayern spielen. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Sven Hoppe/dpa

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, werden Coman und Mazraoui in den kommenden Spielen nicht auf dem Rasen stehen.

Stürmer Coman hatte sich Champions League-Spiel bei Manchester United am Dienstagabend (1:0) einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen.

Außenverteidiger Mazraoui zog sich einen Muskelbündelriss in der linken Wade zu.

Zurück in München schob die medizinische Abteilung der Münchner dann den Riegel vor: Die beiden müssen sich auskurieren.

In diesem Jahr steht für die Bayern noch das Heimspiel in der Bundesliga gegen den VfB am Sonntag und nächsten Mittwoch ein Gastspiel beim VfL Wolfsburg an.