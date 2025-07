Bayerns High-Noon-Meeting mit PSG als Transfer-Wegweiser

Alles in Kürze

Gibt es dieses Mal ein Durchkommen für die Münchner? Beim Spiel gegen Paris Saint-Germain (blau) gilt der FC Bayern als Außenseiter. © FRANCK FIFE/AFP

Und kann damit auch nicht als Ausrede bei einem vorzeitigen WM-K.o. herhalten.

Das futuristische und klimatisierte Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta mit seinem schließbaren Dach eröffnet am Samstag um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ/SAT.1 und DAZN) ideale Voraussetzungen für eine große Viertelfinal-Kraftprobe und ein Fußball-Spektakel.

"Das hört sich gut an", so Leon Goretzka (30) lachend. Gerade sein Spiel im Mittelfeld ist stark von der Physis geprägt.

"Mit den Bedingungen hier in den USA ist es gefühlt eine ganz andere Sportart", sagte der Nationalspieler. Club-Weltmeister werde am Ende, "wer die Bedingungen am besten verpackt".

Das coole K.o.-Duell in der Olympiastadt von 1996 dürfte aber die bessere Fußball-Mannschaft gewinnen. Und das wollen die Bayern sein, auch wenn sie - was selten vorkommt - gegen das PSG-Ensemble Außenseiter sind. "Es geht gegen die beste Mannschaft in Europa", sagte Trainer Vincent Kompany (39).