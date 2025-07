Liverpool-Star Luis Díaz im Visier: FC Bayern kassiert nächsten Korb

Alles in Kürze

Nicht nur Max Eberl (51) und Co. sollen beim Ex-Verein von Jürgen Klopp (58) abgeblitzt sein, auch einem Wechsel zum FC Barcelona in die Primera División sei schon ein Riegel vorgeschoben worden.

Díaz ist noch bis zum 30. Juni 2027 an den Klub gebunden, sein aktueller Marktwert befindet sich laut " Transfermarkt " bei rund 70 Millionen Euro.

Sowohl " BBC " als auch " Liverpool Echo " berichten am Mittwochvormittag über eine klare Absage des Englischen Meisters. Die Chefetage habe nicht vor, den Kolumbianer im Sommer abzugeben, heißt es.

Für die Münchner, die bei der Klub-WM in den USA am Samstagabend (18 Uhr) im Viertelfinale auf Paris Saint-Germain treffen werden, wäre es in einem bislang alles andere als erfolgreichen Transfersommer der nächste Nackenschlag ...