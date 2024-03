FC Bayern: Davies-Berater will finales Angebot nicht annehmen!

München - Der Poker um die Zukunft von Bayern-Star Alphonso Davies (23) geht in eine neue Runde. Der Berater des Kanadiers will sich bei der Entscheidung nicht drängen lassen. Eines missfällt ihm.

Trennen sich die Wege von Alphonso Davies (23, r.) und dem FC Bayern im Sommer? © Lukas Barth/dpa

Nachdem der Klub zuletzt eine zeitige Entscheidung angemahnt hatte, positionierte sich jetzt der Berater des angeblich von Real Madrid umworbenen Kanadiers.

"Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere und wir sollen die Entscheidung treffen – ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht. Deshalb halten wir es für unfair, auf das Ultimatum zu reagieren und werden am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht", sagte Nick Huoseh der "Bild".

Der Vertrag des 23 Jahre alten Außenverteidigers beim FC Bayern läuft bis zum 30. Juni 2025. Wenn Davies nicht verlängert, haben die Bayern in diesem Sommer die letzte Chance auf eine üppige Ablöse.

"Ich kann sagen: Wir haben Alphonso ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht. Irgendwann im Leben muss man dann Ja oder Nein sagen", hatte Sportvorstand Max Eberl (50) zuletzt gesagt.