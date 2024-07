Deal ist durch! Nur noch einmal schlafen, dann ist Palhinha ein Star des FC Bayern

München - Jetzt geht alles ganz schnell! João Palhinha (29) soll bereits am morgigen Mittwoch einen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben, der portugiesische Nationalspieler nach dem EM -Aus dafür extra nach München reisen.

João Palhinha (29) wird zum FC Bayern wechseln. © David Inderlied/dpa

Wie die Bild-Zeitung am heutigen Dienstagabend berichtet, hat der Rekordmeister schon in wenigen Stunden die Holding Six, die von Ex-Coach Thomas Tuchel (50) mit Nachdruck gefordert worden war.

Einem obligatorischen Medizincheck muss sich der Spieler dabei nicht unterziehen. Diesen hat der 29-Jährige laut dem Bericht bereits am vergangenen Samstag ohne Auffälligkeiten erfolgreich absolviert.

Bei der Europameisterschaft in Deutschland war Palhinha mit seinen Teamkollegen um Cristiano Ronaldo (39) zuvor am zurückliegenden Freitag im Elfmeterschießen knapp an Frankreich gescheitert.

An der Säbener Straße soll der defensiv orientierte Mittelfeldspieler Medienberichten zufolge mit einem Vertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren ausgestattet werden - inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr.