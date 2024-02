Entscheidung gefallen: Tuchel-Aus beim FC Bayern besiegelt!

Tuchels Vertrag an der Säbener Straße hätte noch eine weitere Spielzeit bis zum 30. Juni 2025 umfasst, dazu wird es entsprechend nicht mehr kommen. Der gebürtige Krumbacher hatte die Mannschaft erst im März des vergangenen Jahres von Vorgänger Julian Nagelsmann (36), der nun die Nationalmannschaft zur EM führen wird, übernommen.

Ein Ziel, das Tuchel in den vorerst letzten Wochen als Trainer des Rekordmeisters teilt. "Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben", so der Coach.

"Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", erklärte Jan-Christian Dreesen (56). "Bis dahin ist jeder Einzelne im Klub ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen."

Wie die Verantwortlichen der Bayern am heutigen Mittwochvormittag bestätigten, ist die Entscheidung zu einer einvernehmlichen Trennung nach einem "offenen, guten Gespräch" beider Seiten gefallen.

Auch eine vorzeitige Trennung noch während der aktuellen Saison dürfte angesichts der oftmals ausbleibenden Resultate und der dadurch drohenden Spielzeit ohne einen einzigen Titel sicherlich ein Thema gewesen sein. Diese ist nun jedoch vom Tisch.

Stattdessen sollen in den nächsten Wochen und Monaten vor allem die Stars der Bayern in den Mittelpunkt gerückt werden. "Hierbei [beim Ziel, das maximal Mögliche zu erreichen, Anm. d. Red.] nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht", sagte Dreesen. Die Ausgangslage beim Versuch, eine titellose Saison noch zu verhindern, könnte allerdings kaum schlechter sein.

Das Ruder in der Bundesliga noch herumzureißen dürfte ohne einen Einbruch von Bayer Leverkusen, die Werkself hat derzeit acht Punkte Vorsprung, unmöglich sein. In der Champions League steht der FC Bayern nach einer 0:1-Pleite im Hinspiel gegen Lazio Rom im Achtelfinale mit dem Rücken zur Wand. Der Traum vom DFB-Pokal-Titel ist lange geplatzt.