Überraschende Worte! Ex-Bayern-Boss Kahn spricht über Hoeneß, die eigene Zukunft und Nagelsmann

Oliver Kahn (54) blickt trotz seines Rauswurfs als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern mit positiven Gedanken den Rekordmeister zurück. © Peter Kneffel/dpa

Selbiger hatte Kahn kurzerhand als "großen Fehler" bezeichnet und zugleich zu einem Rundumschlag gegen den entlassenen Boss ausgeholt. Es folgte eine überaus erbittert geführte Schlammschlacht.

In einem Interview mit "Sport Bild" hat sich der 54-Jährige nun, nachdem etwas Zeit ins Land gezogen ist, überraschend versöhnlich präsentiert. Sogar ein normales Verhältnis mit dem Ehrenpräsidenten der Bayern hält der gebürtige Karlsruher für möglich.

Hoeneß und er "werden sicher irgendwann wieder an einem Tisch sitzen und miteinander sprechen", erklärte Kahn, der in dem Gespräch betonte, dass die zahlreichen "positiven Momente und große Emotionen", die er in 18 Bayern-Jahren erlebt habe, "bei Weitem" die negativen überwiegen würden.

Einen direkten Kontakt mit Hoeneß habe es seit seiner Entlassung im Mai des vergangenen Jahres aber noch nicht gegeben.

Die Partien der Münchner verfolgt Kahn laut eigener Aussage trotz des bitteren Endes der Zeit an der Säbener Straße dennoch: "Ich bin immer noch Fan des FC Bayern, das wird auch so bleiben. Ich verfolge nicht mehr das Tagesgeschäft, beschäftige mich mit anderen Themen und bin viel unterwegs. Wenn es sich ergibt, schaue ich die Spiele natürlich."