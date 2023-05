Paukenschlag beim FC Bayern! Tage von Kahn und Salihamidzic sind gezählt

Dem 55-Jährigen wird ein überaus gutes und vor allem vertrauensvolles Verhältnis sowohl zu Uli Hoeneß (71) als auch Karl-Heinz Rummenigge (67) nachgesagt, was bei der Entscheidungsfindung sicher keinesfalls von Nachteil gewesen sein dürfte.

Kahn, der beim 2:1-Auswärtssieg des FC Bayern beim 1. FC Köln aufgrund einer Grippe nicht auf der gut gefüllten Tribüne des Rhein-Energie-Stadions Platz genommen und somit beim großen Fernduell-Showdown mit Borussia Dortmund gefehlt hatte, hatte ebenso wie Salihamidzic in den vergangenen Wochen öffentlich heftig in der Kritik gestanden.

Denn wie Vereinspräsident Herbert Hainer (68) am Samstagabend offiziell bestätigte, muss neben dem 53-Jährigen auch Sportverstand Hasan Salihamidzic (46) seinen Posten beim Rekordmeister räumen.

"Das kommt jetzt? Eine Minute nach dem Abpfiff? Bisher wusste ich nichts davon", hatte Thomas Müller (33) kurz nach der Meisterschaft der Bayern inmitten der Feierlichkeiten verwundert am Mikrofon des TV-Senders Sky erklärt. Lothar Matthäus, als Experte vor Ort, war weniger überrascht: "Es war klar, dass sich was verändern wird. Die beiden waren verantwortlich für alles, was passiert ist." Weiter: "Das Mia-san-mia-Gefühl ist überlebenswichtig für den FC Bayern." Das sei verloren gegangen.

Kahn hatte im Jahr 2021 offiziell die Nachfolge von Rummenigge angetreten, Salihamidzic bereits 2017 zunächst noch als Sportdirektor der Münchner eine Kernrolle übernommen. Die Entwicklungen in dieser Spielzeit sorgten allerdings für immer heftigere Verstimmungen innerhalb des Vereins. Die hochgesteckten Saisonziele wurden trotz des letztlich glücklichen Gewinns der Meisterschaft verfehlt, die Außendarstellung des Rekordmeisters teils geradezu verheerend.