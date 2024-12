Neuer-Blackout gegen Leverkusen! Torhüter fliegt früh, Tella köpft die Bayern raus

München - Was für ein unnötiger Aussetzer! Manuel Neuer ist beim Kracher im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen früh vom Feld geflogen. Der Keeper trug somit maßgeblich zur 0:1 (0:0)-Niederlage und dem Aus bei.

Manuel Neuer (2.v.r.) hat beim DFB-Pokal-Kracher zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen Gegenspieler Jeremie Frimpong abgeräumt. © Sven Hoppe/dpa

Einen schlechteren Zeitpunkt hätte es kaum geben können. Der erste Platzverweis in Neuers Karriere sorgte in der 17. Minute dafür, dass die Münchner im Achtelfinale mehr als 70 Minuten (!) in Unterzahl spielen mussten - Nachspielzeit nicht eingerechnet.

Nach einem langen Zuspiel von Jonathan Tah hinter die Kette des Rekordmeisters war Frimpong durch, allerdings nicht allein auf weiter Flur. Dennoch eilte Neuer mit vollem Risiko heraus - und räumte den Offensivakteur der Gäste mit einem Bodycheck ab.

Eine komplett unnötige und viel zu riskante Aktion, welche sich im Spielverlauf massiv auswirken sollte: Konrad Laimer war am Gegenspieler dran, Dayot Upamecano befand sich ebenfalls in direkter Nähe.

Schiedsrichter Harm Osmers zögerte nicht lange, griff in seine Gesäßtasche, zückte die Rote Karte und schickte den Schlussmann der Bayern völlig zu Recht unter die Dusche.

Vincent Kompany musste entsprechend reagieren, nahm Leroy Sané vom Rasen und brachte dafür Daniel Peretz. Der etatmäßige Neuer-Vertreter, Sven Ulreich, steht dem Belgier derzeit aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung.