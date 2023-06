Bayern-Flop Daley Blind enthüllt: Er hatte einen Herzinfarkt!

Im Podcast schilderte der 101-malige niederländische Nationalspieler, was damals wirklich vor sich ging: "Die Situation war so, dass ich eine Art kleinen Herzinfarkt hatte. In dem Moment, als das passierte, wird man normalerweise bewusstlos, aber bei mir gewann das Herz die Kontrolle über den Rhythmus zurück, als der Herzinfarkt begann."

Für die Niederlande bestritt Daley Blind (33, M.) 101 Länderspiele, davon 32 seit seinem Herzinfarkt. © Nick Potts/PA Wire/dpa

Dass Blind an einer Herzrhythmusstörung leidet und deshalb mit Defibrillator spielt, war daraufhin bereits bekannt geworden, doch die gesamten Ausmaße seiner Herzerkrankung enthüllt er erst jetzt.

Ihm sei von Ärzten gesagt worden, dass er vielleicht nie wieder professionell Fußball spielen könne. Doch er habe nie aufgeben wollen und konnte sich schlussendlich in den Profisport zurückkämpfen.

Durch seine Erfahrung konnte der 33-Jährige auch seinem früheren Ajax-Teamkollegen Christian Eriksen (31) helfen, der bei der EM 2021 einen Herzstillstand erlitten hatte und seitdem ebenfalls mit einem Defibrillator spielt.

"Er hat mich gefragt, was ich gemacht habe, was ich machen kann, und ich glaube, er ist zum gleichen Arzt gegangen wie ich in Amsterdam. Ich war also froh, ihm auf irgendeine Weise helfen zu können", erklärte Blind. Er glaube, dass Eriksen auch an ihm gesehen habe, was möglich ist, und deshalb nicht aufgegeben habe.

Auch wenn es durch das wenig erfolgreiche Engagement beim FC Bayern nicht unbedingt so aussieht, zeigte der Niederländer bereits, dass er trotz Herzerkrankung und Defibrillator noch auf hohem Niveau spielen kann.

Nach seinem Abschied von den Münchnern könnte es den früheren Ajax-Spieler als Nächstes nach Spanien zum FC Girona ziehen.