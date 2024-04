FC Bayern gegen Arsenal: Thomas Tuchel hat klare Forderung an seine Stars

Trainer Thomas Tuchel (50) gibt das Ziel für das CL-Viertelfinale vor. © Sven Hoppe/dpa

"Wir müssen in der Verbissenheit, in unserem Investment, in der Bereitschaft auch zu leiden und uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, zwei Schippen drauflegen gegenüber den letzten Auftritten in der Liga", forderte Tuchel vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Münchner am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) in London.

"Und wenn wir das tun, was wir bisher in der Champions League auch getan haben, dann sind wir konkurrenzfähig."



Für Tuchel, der am Saisonende den FC Bayern vorzeitig verlassen muss, sei die bislang enttäuschende Saison aufgrund der letzten Titelchance in der Königsklasse "noch nicht verloren". Hoffnung mache ihm, dass sein Team in der Champions League "bisher durchgehend auf einem sehr hohen Niveau" agiert habe.

Auch Offensivspieler Leroy Sané (28), der nach seiner Verletzung in den Kader zurückgekehrt ist, bekräftigte: "Wir haben uns gesagt: jetzt erst recht!" Auch Manuel Neuer (38), Kingsley Coman (27) und auch Youngster Aleksandar Pavlovic (19) sind wieder einsatzbereit.