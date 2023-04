FC Bayern gegen Manchester City: Alle Infos und Aussagen zum Champions-League-Kracher

Der FC Bayern verkörpert Selbstvertrauen vor dem Champions-League-Spektakel. Die Münchner wollen gegen Manchester City ins Halbfinale.

Von Benedikt Zinsmeister

Manchester/München - Es wird ernst für Thomas Tuchel (49) und den FC Bayern: Am Dienstagabend (21 Uhr/Amazon Prime Video) gastieren die Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City. Es geht um viele Millionen Euro und den großen Traum vom Henkelpott.

Thomas Tuchel (49) und Pep Guardiola (52, l.) trafen schon zehn Mal als Trainer aufeinander. © David Ramos / POOL / AFP Während City-Trainer Pep Guardiola (52) wieder auf seinen Stümerstar Erling Haaland (22) zählen kann, müssen die Bayern ohne Eric Maxim Choupo-Moting (34) auskommen. Der Angreifer fehlt wegen Problemen am Kniegelenk. Mögliche Alternativen für die Sturmspitze sind Kapitän Thomas Müller (33) oder die formschwachen Serge Gnabry (27) und Sadio Mané (31). Sturmtalent Mathys Tel (17) fehlt weiter verletzt. Zum elften Mal treffen Tuchel und Guardiola als Trainer aufeinander. Das Finale in der Champions League 2021 und damit das wichtigste Duell gewann der Deutsche mit dem FC Chelsea 1:0 gegen Man City. FC Bayern München Bitter! FC Bayern ohne Choupo-Moting gegen Manchester City Große Überraschungen erwartet Tuchel vom City-Coach nicht. "Ich glaube, dass relativ klar ist, was City spielt. Man kann deutlich erkennen, dass sechs, sieben Jahre Pep in dieser Mannschaft stecken", sagte Tuchel am Montagabend bei der Pressekonferenz in Manchester: "Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind." Der 49-Jährige zollte dem ehemaligen Bayern-Trainer Guardiola viel Respekt, sei aber "kein Fanboy", sagte Tuchel über den Spanier. "Wir werden morgen alles daran setzen, um ein gutes Ergebnis zu haben. Wir werden das Team vorbereiten und versuchen, dem Spiel in gewissen Phasen unseren Stempel aufzudrücken."

8.51 Uhr: FC Bayern gegen Manchester City nicht im Free-TV

Der Champions-League-Kracher zwischen Manchester City und dem FC Bayern München läuft nicht im Free-TV. Das Hinspiel-Duell in England ist exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen. Die drei anderen Viertelfinal-Hinspiele in der Königsklasse - Benfica Lissabon gegen Inter Mailand (Dienstag, 21 Uhr), Real Madrid gegen FC Chelsea und AC Mailand gegen SSC Neapel (beide Mittwoch, 21 Uhr) - werden bei DAZN gezeigt.

8.07 Uhr: Champions League: Ballack traut FC Bayern Gesamtsieg zu

Michael Ballack (46) tippt auf den FC Bayern als Champions-League-Sieger. © Lukas Barth/dpa Michael Ballack (46) sieht den FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City nicht in der Außenseiterrolle. "Sie müssen sich im übergeordneten Sinn nicht nach City richten. Bayern München ist Bayern München. Bayern ist gefürchtet: weltweit, in Europa, in diesem Wettbewerb. Keiner will gegen den FC Bayern München spielen. Weil er diese brutale Qualität besitzt, dazu eine riesige Erfahrung aufweist und zudem verinnerlicht hat, was es ausmacht zu gewinnen", sagte Ballack im Interview mit dem Kicker. Ballack tippt sogar darauf, dass die Bayern in diesem Jahr den Henkelpott holen. FC Bayern München Dank de Ligt: Distanzschuss bringt Bayern den Sieg in Freiburg, Zoff nach Kimmich-Jubel "Ich bin neutral, auch wenn Bayern und Chelsea im Halbfinale aufeinandertreffen sollten", sagte der 46-Jährige mit Blick auf seine ehemaligen Teams. "Mein Tipp für den Gesamtsieg: Bayern." "Wenn sie ManCity ausgeschaltet haben sollten, davor ja auch noch Paris - dann müssten sie vor keinem Angst haben", so Ballack.

8.35 Uhr: Ruben Dias erwartet "seltsames" Wiedersehen mit Kumpel João Cancelo

Ruben Dias (25, l.) und Joao Cancelo (28) spielten vor Kurzem noch zusammen. Am Dienstagabend werden sie Konkurrenten sein. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa Ruben Dias (25) von Manchester City freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Kumpel João Cancelo (28) vom FC Bayern am Dienstagabend. "Wir haben in unserer gemeinsamen Zeit hier eine enge Beziehung zueinander entwickelt", sagte der Innenverteidiger. Die Bayern hatten Cancelo im Winter auf Leihbasis vom englischen Fußball-Meister verpflichtet. Trotz des Wechsels sind die beiden Portugiesen in Kontakt geblieben. "Ich muss zugeben, dass es seltsam sein wird, weil wir vor nicht allzu langer Zeit noch zusammengespielt haben, aber es ist, wie es ist", sagte Dias, der mit Cancelo auch in der Nationalmannschaft zusammenspielt. Gegen den Bundesliga-Spitzenreiter erwartet Dias ein schwieriges Spiel, in dem Details entscheiden. "Ich denke, dass vor allem der Ehrgeiz der Schlüssel sein wird. Es wird ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei sehr guten Mannschaften sein", vermutete der 25-Jährige.

7.48 Uhr: De Ligt vor Herausforderung: Haaland mit "Topleistung" stoppen

Matthijs de Ligt (23, l.) hatte es in dieser Königsklassen-Saison bereits mit einigen Topstars zu tun. Hier stoppt er Messi (35) von Paris Saint-Germain. © Sven Hoppe/dpa Gegen Robert Lewandowski, Lionel Messi oder Kylian Mbappé verteidigte Matthijs de Ligt in dieser Saison schon erfolgreich. Jetzt soll der Niederländer maßgeblich helfen, Erling Haaland zu stoppen. "Haaland ist ein unglaublicher Spieler", sagte de Ligt. "Ich glaube, dass wir mit der ganzen Mannschaft eine Topleistung bringen müssen, um einen Spieler wie Haaland zu stoppen." De Ligt, im Sommer für rund 70 Millionen Euro von Juventus Turin als Abwehrchef verpflichtet, glänzte gegen PSG mit einer Monstergrätsche nach einem Fehler von Torhüter Yann Sommer. Doch Manchester City sei noch etwas stärker, sagte der 23-Jährige. "Wir müssen sehr fokussiert und top sein." Immerhin müsse man sich nicht viel im Video anschauen bei so einem bekannten Stürmer, sagte de Ligt. "Jeder weiß, was Haaland kann. Am Ende musst du dich aber auch auf deine Aufgaben konzentrieren. Wir schauen, wie wir ihn gemeinsam als Team stoppen können." Der frühere BVB-Star Haaland hat die Möglichkeiten von City weiter verbessert. Und er jagt Torrekorde. Neben 30 Toren in der Premier League erzielte Haaland in der Königsklasse in sechs Partien zehn Treffer. Gegen Leipzig traf er im Achtelfinal-Rückspiel sogar fünfmal. "Wir haben zwei unglaubliche Jahrzehnte mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gehabt. Erling ist jetzt auf diesem Niveau", hatte Trainer Pep Guardiola ihn nach dem 4:1 beim FC Southampton gelobt. "Seine Fähigkeiten sind unglaublich." Gegen die Bayern soll Haaland nach Wünschen des früheren Bayern-Trainers Guardiola für den Unterschied und für den nächsten Schritt in Richtung des heiß ersehnten ersten Champions-League-Titels sorgen. Die Bayern sind gewarnt. "Es sind unglaublich beeindruckende Zahlen. Die Athletik und der Hunger auf Tore stechen heraus", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. "Wir werden es nur im Verbund lösen. Es wird über Fleiß und Bereitschaft gehen, es ist nicht nur technisch und taktisch zu lösen. Wir werden uns auch in den direkten Duellen beweisen müssen."

7.29 Uhr: Zahlen und Fakten zum Champions-League-Viertelfinale zwischen FC Bayern und ManCity

Jack Grealish von Manchester City (l.) und Kingsley Coman kämpfen um den Ball. © Morry Gash/AP/dpa MEISTERBALL: Das Champions-League-Viertelfinale zwischen Bayern München und Manchester City ist das einzige Duell in der Runde der letzten Acht, in dem zwei Landesmeister aufeinandertreffen. Zugleich trifft die Nummer eins der UEFA-Klub-Rangliste (FC Bayern) auf die Nummer zwei (ManCity). KONSTANZ: Manchester City hat als einzige Mannschaft in den vergangenen sechs Jahren mindestens das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der FC Bayern ist mit insgesamt 21 Teilnahmen am Viertelfinale Rekordhalter. SCHALLMAUER: Thomas Müller könnte der erst dritte Spieler werden, der 100 Siege in der Champions League feiern darf - bislang steht er bei 99. Häufiger gewonnen haben in der Königsklasse nur Cristiano Ronaldo (115 mit Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin) und der langjährige spanische Nationaltorhüter Iker Casillas (101 mit Real Madrid und dem FC Porto). UNENTSCHIEDEN: Sechsmal trafen der FC Bayern und ManCity bislang in der Champions League aufeinander, jeweils in Gruppenspielen. Die Bilanz: Drei Siege FC Bayern, drei Siege ManCity. ManCity hat seine letzten zehn Heimspiele in der Champions League gegen deutsche Mannschaften mit 39:10 Toren gewonnen. Der FC Bayern ist seit vier Auswärtsspielen gegen englische Mannschaft unbesiegt (3 Siege, 1 Unentschieden).

7.22 Uhr: Matthäus sieht Manchester City im Vorteil und kritisiert Kimmich