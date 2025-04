FC Bayern hat Wirtz im Visier: Weiteres Treffen von Hoeneß und dem Vater des Leverkusen-Stars?

Wechselt Florian Wirtz (21) zum FC Bayern? © Sven Hoppe/dpa

Weder der Rekordmeister noch Hans-Joachim Wirtz äußerten sich auf Anfrage zu dem angeblichen Treffen, bei welchem es erneut um die Möglichkeit eines möglichen Wechsels von der Leverkusener Werkself an die Säbener Straße gegangen sein soll.

Das Treffen habe rings um das Achtelfinal-Hinspiel der beiden Klubs in der Champions League am Tegernsee stattgefunden, hieß es weiter. Die Partie war am 5. März in München ausgetragen worden.

Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis zum Sommer des Jahres 2027, über die Zukunft des Spielers gibt es immer wieder Spekulationen.

Hoeneß hatte im Bayerischen Rundfunk am Sonntag davon berichtet, dass die Eltern des Offensivspielers vor mehr als einem Jahr am Tegernsee gewesen seien.