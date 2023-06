Ermittlungen abgeschlossen: FC Bayern München hat Mindestlohn nicht gezahlt!

Nach Angaben des Zolls soll der Verein in seinem Nachwuchsleistungszentrum keinen Mindestlohn bezahlt haben. Auch sei die Arbeitszeit nicht richtig beziehungsweise vollends aufgezeichnet worden.

Zudem würden die durch den Klub hinterzogenen Sozialversicherungsbeiträge und Säumniszuschläge in Höhe von rund 45.500 Euro nachgefordert.

Das Hauptzollamt habe gegen den Rekordmeister folglich "einen Einziehungsbescheid in Höhe von rund 200.000 Euro erlassen", teilte ein Sprecher am Donnerstagmorgen offiziell zur Entscheidung mit.

Die Bayern teilten ebenfalls am frühen Donnerstag mit, bereits im Herbst des Jahres 2020 habe der Verein am Campus strukturelle Vorkehrungen getroffen, um Mindestlohnunterschreitungen in Zukunft gänzlich zu vermeiden. Seit Juli 2021 gebe es im Mannschaftsbereich bei den Jugendteams des Serienmeisters bereits keine geringfügigen Beschäftigten mehr.

"Es lag nie in der Absicht der FC Bayern München AG, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berechtigten Lohn vorzuenthalten", hieß es. Das Ordnungswidrigkeitsverfahren sei entsprechend rechtskräftig abgeschlossen.