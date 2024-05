Guerreiro auf Krücken! Bayern-Coach Tuchel gibt Update: "Dem geht es gar nicht gut"

Raphaël Guerreiro (30, r.) dürfte dem FC Bayern verletzt fehlen. © Tom Weller/dpa

Bei der 1:3-Niederlage des Rekordmeisters bei den Schwaben musste Raphaël Guerreiro (30) bereits in der 17. Minute verletzt raus. Ein Einsatz im immens wichtigen zweiten Duell in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch scheint vom Tisch.

"Dem [Guerreiro, Anm. d. Red.] geht es gar nicht gut, der läuft auf Krücken", berichtete Trainer Thomas Tuchel (50) nach der Partie in der MHP-Arena am Sky-Mikrofon und fügte weiter an: "Es ist verhext."

Eine genaue Diagnose beim Mittelfeldspieler der Bayern stehe zwar zunächst aus, laut Tuchel sei es jedoch "sehr unwahrscheinlich", dass Guerreiro bis zum Rückspiel gegen Real wieder fit sein werde.

Der FC Bayern kämpft am Mittwochabend ab 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid nach einem 2:2-Remis im Hinspiel um den Einzug ins Finale der Königsklasse.