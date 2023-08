Mehr als 50 Millionen Euro? FC Bayern hat offenbar diesen Sechser auf dem Wunschzettel!

Der portugiesische Nationalspieler João Palhinha (28, M.) soll beim FC Bayern München ganz weit oben auf dem Wunschzettel stehen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch entsprechend berichtet, soll die Führungsetage des deutschen Rekordmeisters den Rechtsfuß bis zum Schließen des Transferfensters am Freitag (18 Uhr) an die Säbener Straße lotsen wollen - und das unbedingt.

Derzeit steht der physisch starke portugiesische Nationalspieler beim FC Fulham unter Vertrag. Beim Verein aus der Premier League hat Palhinha noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2027. Hinzu kommt ferner eine klubseitige Option, das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Ein Sommer-Schnäppchen dürfte er deshalb wohl keinesfalls werden. Der geschätzte Marktwert von rund 40 Millionen Euro ist bereits eine deutliche Ansage und die Engländer könnten angesichts der Vertragslaufzeit sowie des Zeitdrucks aufseiten der Münchner womöglich sogar noch mehr verlangen.

Britischen Medienberichten zufolge sollen die Fulham-Verantwortlichen für den Abräumer, der für sein Land bislang in 21 Spielen zum Einsatz kam und sich in der englischen Liga etabliert hat, eine Ablösesumme im Bereich von 50 Millionen Euro (!) im Sinn haben, die Bayern-Bosse bereits ein Angebot abgegeben haben. Zu dessen Höhe ist allerdings nichts bekannt ist.

Finanziell dürfte der unmittelbar bevorstehende Wechsel von Benjamin Pavard (27) zu Inter Mailand für Spielraum sorgen.