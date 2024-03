Vom HSV über Frankreich und England zum FC Bayern: Wird er die "Holding Six" der Münchner?

München - Vom HSV nach Frankreich zum OSC Lille, danach weiter auf die Insel zum FC Everton - und nun zurück nach Deutschland zum FC Bayern ? Die Münchner sollen in das Rennen um den Belgier Amadou Onana eingestiegen sein!

Kommt Amadou Onana (22) zum FC Bayern? © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Wie die englische Zeitung "The Telegraph" erfahren haben will, machen sich die Bosse an der Säbener Straße bereit für das Wettbieten um die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers der Toffees, der im Sommer bei mehreren europäischen Spitzenklubs ganz weit oben auf dem Wunschzettel stehen soll.

Everton kämpft in der Premier League aktuell um das Überleben. Nach 28 absolvierten Spieltagen stehen lediglich 25 magere Pünktchen zu Buche.

Das reicht gerade einmal für den 16. Tabellenplatz und deckt sich keineswegs mit den Ansprüchen Onanas, der seinen Job als Abräumer überzeugend macht. In einem "Transfermarkt"-Interview hatte dieser im vergangenen November deutlich erklärt: "Ich bin jemand, der sehr große Ambitionen hat."

Zwar sei er selbst durchaus überrascht von seinem schnellen Aufstieg, das Selbstbewusstsein des 1,95-Meter-Mannes dürfte darunter allerdings wohl kaum leiden - ganz im Gegenteil. Er hat sogar noch erhebliches Entwicklungspotenzial.