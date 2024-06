FC Bayern hat Olise von Wechsel überzeugt: Nutzen die Münchner die Mega-Ausstiegsklausel?

In seinem Arbeitspapier soll auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 bis 70 Millionen Euro festgeschrieben sein. Sollte die Münchner diese nutzen, wäre der Weg für Olise frei.

Der französische Junioren-Nationalspieler wurde in England geboren und erzielte in der vergangenen Saison zehn Treffer in 19 Spielen. 18 Spiele verpasste er wegen einer Verletzung am Oberschenkel.