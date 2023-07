FC Bayern holt Sportdirektor Freund: Mann mit besonderem Auge!

München - Der FC Bayern München hat die Nachfolge von Hasan Salihamidzic (46) in der sportlichen Leitung geregelt. Christoph Freund (46) kommt von Red Bull Salzburg. Doch was zeichnet ihn aus?

Christoph Freund (46) kommt von Red Bull Salzburg zum FC Bayern München - und das mit vielen Vorschusslorbeeren. © Expa/Jfk/APA/dpa

Das gigantische Potenzial von Erling Haaland (22) erkannte Freund früher als viele andere, weitere Ausnahmefußballer reiften dank des 46-Jährigen zu großer Klasse. Ab dem 1. September soll der Mann mit dem Blick für Hochtalentierte nun beim deutschen Rekordmeister auf einem europäischen Spitzenniveau seine Arbeit erfolgreich fortsetzen.

Der langjährige Sportdirektor der Salzburger wird dann in gleicher Funktion sein exzellentes Netzwerk an der Säbener Straße entsprechend einbringen.



"Ich freue mich riesig darauf, ab dem 1. September mit voller Energie und Leidenschaft alles dafür zu geben, dass dieser Verein auch in Zukunft sportlich so erfolgreich bleibt, weiter in der internationalen Spitze mitspielt und seine Fans mit attraktivem Fußball begeistert", sagte er laut Mitteilung bei der offiziellen Verkündung des Wechsels am Dienstag.

Ob Haaland, Nationalspieler Karim Adeyemi (21), der Neu-Liverpooler Dominik Szoboszlai (22) oder die heutigen Bayern-Profis Sadio Mané (31) und Dayot Upamecano (24): Diese Schwergewichte des europäischen Fußballs waren einst auch dank Freund als damals noch weitgehend unbekannte Nachwuchskicker nach Salzburg gewechselt. Dort reiften sie dann zu Spitzenkräften.



Das Ergebnis: RB profitierte für einige Zeit sportlich von ihrer Klasse, dann wurden sie mit satten Transfererlösen weiterverkauft. Vor allem damit empfahl sich Freund nun für die Nachfolge von Ex-Sportvorstand Salihamidzic.