Perfekt: FC Bayern schnappt sich Min-jae Kim! "Der Traum eines jeden Fußballers"

Der FC Bayern sei demnach "der Traum eines jeden Fußballers". "Ich freue mich sehr auf alles, was mich in München erwartet", wird der 26-Jährige zitiert. "Für mich bedeutet es einen Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln."

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten der Münchner war offenbar vor allem der Einsatz der Chefetage. "In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir von Anfang an klar gezeigt, wie groß das Interesse an mir ist", erklärte der Neuzugang, der natürlich möglichst viele Partien bestreiten will. Darüber hinaus möchte er auch "so viele Titel wie möglich gewinnen".

Der in Tongyeong geborene 1,90 Meter große Abwehrhüne, der die Nachfolge von Lucas Hernández (27), der unlängst nach Frankreich zu Paris Saint-Germain gewechselt war, antritt, wird dies mit der Rückennummer drei versuchen.