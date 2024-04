Showdown gegen Arsenal: Bucht der FC Bayern das Halbfinalticket in der Königsklasse?

München - Showdown in der Allianz Arena! Der FC Bayern hat sich im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League beim FC Arsenal eine gute Ausgangsposition erarbeitet . Klappt es in München jetzt auch mit dem Einzug ins Halbfinale?

Harry Kane und der FC Bayern wollen gegen den FC Arsenal am heutigen Mittwochabend ins Halbfinale der Champions League einziehen. © Sven Hoppe/dpa

Dort würde der Sieger des Duells Manchester City gegen Real Madrid auf die Münchner warten, doch zunächst muss die schwierige Aufgabe Arsenal, Tabellenzweiter der Premier League, gelöst werden.

Die Ausgangslage vor dem Kracher am heutigen Mittwoch (21 Uhr) ist nach dem 2:2-Unentschieden in London klar: Der FC Bayern muss vor heimischer Kulisse gegen die starke Truppe von der Insel auf jeden Fall gewinnen, um es Borussia Dortmund gleichzutun und in die nächste Runde einzuziehen.



Ob dem stark strauchelnden Rekordmeister das trotz aller Probleme allerdings letztlich gelingt?

Die Antwort gibt es in unserem Liveticker.