FC Bayern gegen Arsenal im Liveticker: Der Münchner Kampf um die letzte Titelchance

London (Großbritannien) - Für den FC Bayern geht es am Dienstagabend (21 Uhr) beim Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal um die letzte Titelchance in dieser Saison.

Den Bayern droht unter Thomas Tuchel (50) die erste titellose Saison nach zwölf Jahren. © Sven Hoppe/dpa

Um sich in London eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch in einer Woche im eigenen Stadion zu erarbeiten, muss der Deutsche Rekordmeister "zwei Schippen gegenüber den letzten Auftritten in der Liga drauflegen", wie Trainer Thomas Tuchel (50) sagte.

Kapitän Manuel Neuer (38) steht im Viertelfinal-Hinspiel wieder zur Verfügung. Auch die zuletzt verletzt fehlenden Leroy Sané (28), Kingsley Coman (27) und Aleksandar Pavlovic (19) sind mit nach England gereist.

Weil beim 0:1 gegen Lazio Mitte Februar in Rom Gegenstände aus dem Bayern-Block geworfen und Pyrotechnik gezündet wurde, müssen die Münchner Stars auf lautstarke Fan-Unterstützung im Emirates Stadium verzichten.

TAG24 berichtet von der Partie im Liveticker.