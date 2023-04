Basler schießt scharf gegen Bayern-Boss Kahn: "Kindergarten"

Wird am 22. Mai über das Ende der bis Ende 2024 datierten Amtszeit des Vorstandsvorsitzenden Kahn befunden? Oder rückt Sportvorstand Salihamidzic, dessen Vertrag bis Juni 2026 läuft, in den Fokus? Bekommen beide weiter das Vertrauen? Oder kommt es zum ganz großen Knall und die operative Führung wird neu aufgestellt?

"Ich glaube nicht, dass nach einem Trainerwechsel jetzt auch noch eine Führungskraft mitten in der Saison entlassen werden sollte", schrieb der frühere Bayern-Profi in seiner Kolumne für den Sender Sky .

"Und zwar von allen Verantwortlichen. Ich will nicht permanent die alten Zeiten hochleben lassen. Aber Hoeneß ist früher oft und zu Recht in die Kabine gekommen und nach schlechten Spielen war da die Hölle los", schrieb Matthäus.

"Aber mir wurde von mehreren Menschen berichtet, dass Uli mit der Besetzung, die er maßgeblich in der Chefetage installiert hat, seit vielen Monaten unzufrieden ist. (...) Aber wenn es in der Familie nicht gut läuft, dann kann man sich auch den Rat und die Weisheit des Oberhauptes mal zu Herzen nehmen", führte der 62-Jährige weiter aus.

"Ich persönlich habe nie gesagt, dass Kahn oder Salihamidzic keine neue Chance verdienen und man nicht mit ihnen in die neue Saison gehen kann. Das kann nach der schonungslosen Saison-Analyse durchaus sein", so Matthäus mit Blick auf die Lage.

"Das sind Aussagen, die man auch im Kindergarten loswerden kann. Es ist weder Fisch noch Fleisch. Du musst ein Anführer sein. Ich kann nur an Uli Hoeneß erinnern, der dann nach so einem Spiel in die Kabine geht und völlig die Nerven verliert und komplett ausflippt", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler in dem Podcast " Basler ballert ".

Thomas Tuchel (49) trägt laut dem ehemaligen Fußballer Basler keine Schuld an der aktuellen Krise des FC Bayern München. © Thomas Frey/dpa

Verständnis zeigte Basler hingegen für die vom neuen Trainer des Rekordmeisters, Thomas Tuchel (49), gewährten freien Tage für dessen Spieler.

"Ich denke, es ist in Ordnung, den Spielern einen, zwei oder drei Tage freizugeben, um etwas anderes zu sehen und vom Fußball wegzukommen", sagte er. "Man muss sagen, in München brennt es wie die Hölle. Du kannst die Jungs ruhig mal gehen lassen."

Am Samstagnachmittag in Mainz sei die zweite Hälfte "ein bisschen Arbeitsverweigerung" der Münchner Stars gewesen, meinte der 54-Jährige.

Basler sieht die Schuld an der derzeitigen Krise nicht bei Tuchel, der beim Rekordmeister erst vor Kurzem auf Julian Nagelsmann (35) gefolgt war.



"Ich stimme vielen Leuten zu, die sagen: 'Was kann Tuchel für diese Krise?'", sagte Basler zur Lage.



"Der FC Bayern hat im Grunde alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden kann, aus der Not heraus, aus welchen Gründen auch immer, versucht, etwas zu ändern, was völlig rückwärts gelaufen ist." Er fügte dazu an: "Nach dem, was sie die letzten Wochen getan haben, haben sie es nicht verdient, Meister zu werden."