FC Bayern in Partystimmung: Meisterfeier auf dem Marienplatz in München
München - Der Marienplatz im Herzen der Landeshauptstadt erstrahlt am Sonntag in Rot und Weiß, wenn der FC Bayern seine Meisterschaft mit den Fans feiert.
Die Meisterschale wurde der Mannschaft am Samstag nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln in der Allianz-Arena überreicht.
Nach der Bierdusche im Stadion feiern die Spieler ihren Triumph am Sonntag mit den Anhängern des Vereins. Ab 12 Uhr tanzt Maskottchen Berni zu Musik von DJ Fleischmann über den Platz.
Derweil wird die Mannschaft im Rathaus von Oberbürgermeister Dominik Kraus (35, Grüne) empfangen.
Gegen 13.30 Uhr sollen die Spieler dann auf den Balkon treten und mit den Fans den 35. Titel feiern. Dazu spielen die Brassband "Brasseroni" und auch der OIMARA sorgt für Stimmung. Wer nicht live dabei sein kann, kann das Treiben im Livestream auf fcbayern.com verfolgen.
Fan-Party auf dem Marienplatz in München vor DFB-Pokalfinale in Berlin
"Es ist wichtig, dass wir diese Titel schätzen und feiern", hatte Trainer Vincent Kompany am Samstag erklärt. "Ab Montag müssen wir den Knopf wieder umdrehen. Ich glaube, dass die Jungs wissen, was dann die nächste Aufgabe ist."
Die Bayern müssen am kommenden Samstag in Berlin zum DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart antreten. Derweil feiern am Montag an die Frauen des FC Bayern auf dem Balkon. Den Pokal-Titel haben sie bereits in der Tasche.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa (2)