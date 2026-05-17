FC Bayern in Partystimmung: Meisterfeier auf dem Marienplatz in München

München - Der Marienplatz im Herzen der Landeshauptstadt erstrahlt am Sonntag in Rot und Weiß, wenn der FC Bayern seine Meisterschaft mit den Fans feiert.

Die ersten Fans haben sich schon am Morgen am Marienplatz eingefunden. © Felix Hörhager/dpa

Die Meisterschale wurde der Mannschaft am Samstag nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln in der Allianz-Arena überreicht.

Nach der Bierdusche im Stadion feiern die Spieler ihren Triumph am Sonntag mit den Anhängern des Vereins. Ab 12 Uhr tanzt Maskottchen Berni zu Musik von DJ Fleischmann über den Platz.

Derweil wird die Mannschaft im Rathaus von Oberbürgermeister Dominik Kraus (35, Grüne) empfangen.

Gegen 13.30 Uhr sollen die Spieler dann auf den Balkon treten und mit den Fans den 35. Titel feiern. Dazu spielen die Brassband "Brasseroni" und auch der OIMARA sorgt für Stimmung. Wer nicht live dabei sein kann, kann das Treiben im Livestream auf fcbayern.com verfolgen.