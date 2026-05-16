Emotionaler Goretzka-Abschied bei Bayerns Meistersause gegen Köln

München - Der FC Bayern feiert standesgemäß seine 35. Deutsche Meisterschaft. Beim 5:1 (3:1)-Sieg gegen den 1. FC Köln stand vor allem Leon Goretzka im Mittelpunkt.

Leon Goretzka wird zum Abschied von seinen Mannschaftskameraden geherzt. © Sven Hoppe/dpa

Denn in der 83. Spielminute holte sich der Fußball-Nationalspieler, unter Standing Ovations, seinen verdienten Applaus von den 75.024 Zuschauern in der Allianz-Arena ab. Auch seine Teamkollegen herzten den Ex-Schalker bei seiner Auswechselung.

Eine Umarmung am Seitenrand gab es zudem von Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger. Nach acht Jahren und 211 Bundesliga-Spielen für den abermaligen Titelträger verlässt der 31-Jährige die Münchener zum Saisonende.

Schon vor Spielbeginn wurde Goretzka - genau wie Nicolas Jackson, dessen Leihe endet und Raphaël Guerreiro, dessen Kontrakt ebenfalls nicht verlängert wurde, von der gesamten Führungsriege des FC Bayern verabschiedet. Aus der Südkurve hallte es Laute "Leon Goretzka"-Sprechchöre.

Während des Spiels blieb der Bochumer Junge, wie Stadionsprecher Stephan Lehmann ihn vor der Partie nannte, bis zur 69. Minute blass, doch dann legte der Mittelfeldspieler den dritten Treffer des Tages von Harry Kane auf.

Schon im ersten Durchgang hatte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft doppelt getroffen (10., 13.). Der Superstar erzielte seine Saisontreffer 34 bis 36.