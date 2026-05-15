Abschied in der Allianz Arena: So emotional wird Goretzkas letzter Bayern-Auftritt

München - Am Samstag steht Leon Goretzka (31) zum letzten Mal für FC Bayern München in der Allianz Arena auf dem Platz. Um 15.30 Uhr trifft der Rekordmeister dort auf den 1. FC Köln . Doch bekommt der Spitzenspieler einen gebührenden Abschied?

Ein letztes Mal steht Leon Goretzka (31) für die Bayern auf dem Platz. © Harry Langer/dpa

Zu Ehren seines letzten Spiels für die Bayern darf Goretzka am Samstagnachmittag von Beginn an spielen.

So kann der 31-Jährige in der zweiten Halbzeit unter tosendem Applaus ausgewechselt werden. "Klar startet Leon von Anfang an", so Trainer Vincent Kompany (40) am Freitagvormittag an der Säbener Straße. Doch ein Geschenk sei es für Kompany nicht – Goretzka habe sich das "über viele Jahre mit Leistung verdient".

"Für alles kommt ein Ende, das ist jetzt für Leon." Ende Juni endet offiziell Goretzkas Vertrag bei den Bayern nach acht Jahren. Anschließend werde er vom Vorstand und Präsidium offiziell verabschiedet – mit Blumen und einer gerahmten Collage der besten Bilder seiner Bayern-Zeit.

Für Vincent Kompany wird der Abschied ebenfalls schwer. Doch er hofft, dem Mittelfeldspieler ein gutes letztes Spiel schenken zu können. "Es wird schön sein", so der 40-Jährige.

"Aber Leon weiß: Wenn wir nicht führen, muss er vielleicht in den letzten fünf Minuten etwas schneller vom Platz. Auch das haben wir schon besprochen."