Abschied in der Allianz Arena: So emotional wird Goretzkas letzter Bayern-Auftritt
München - Am Samstag steht Leon Goretzka (31) zum letzten Mal für FC Bayern München in der Allianz Arena auf dem Platz. Um 15.30 Uhr trifft der Rekordmeister dort auf den 1. FC Köln. Doch bekommt der Spitzenspieler einen gebührenden Abschied?
Zu Ehren seines letzten Spiels für die Bayern darf Goretzka am Samstagnachmittag von Beginn an spielen.
So kann der 31-Jährige in der zweiten Halbzeit unter tosendem Applaus ausgewechselt werden. "Klar startet Leon von Anfang an", so Trainer Vincent Kompany (40) am Freitagvormittag an der Säbener Straße. Doch ein Geschenk sei es für Kompany nicht – Goretzka habe sich das "über viele Jahre mit Leistung verdient".
"Für alles kommt ein Ende, das ist jetzt für Leon." Ende Juni endet offiziell Goretzkas Vertrag bei den Bayern nach acht Jahren. Anschließend werde er vom Vorstand und Präsidium offiziell verabschiedet – mit Blumen und einer gerahmten Collage der besten Bilder seiner Bayern-Zeit.
Für Vincent Kompany wird der Abschied ebenfalls schwer. Doch er hofft, dem Mittelfeldspieler ein gutes letztes Spiel schenken zu können. "Es wird schön sein", so der 40-Jährige.
"Aber Leon weiß: Wenn wir nicht führen, muss er vielleicht in den letzten fünf Minuten etwas schneller vom Platz. Auch das haben wir schon besprochen."
Goretzkas Fußball-Zukunft bleibt offen
Goretzka werde den FC Bayern schon sehr vermissen, wie er in einem Interview im Vereinsmagazin "Säbener 51" erklärte. "Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans. Es war eine wunderschöne, intensive, besondere Zeit, die ich sicher vermissen werd."
In den vergangenen Jahren gehörte der gebürtige Bochumer nicht mehr durchgehend zur Stammelf, kämpfte sich jedoch immer wieder zurück und verdiente sich regelmäßig Einsatzzeiten.
Wohin es Leon Goretzka als Nächstes zieht, ist noch offen – vieles spricht allerdings für einen Wechsel ins Ausland.
Titelfoto: Harry Langer/dpa