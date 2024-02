FC-Bayern-Insider schlägt Alarm! "Rasen mit Volldampf auf Eisberg zu"

Das lässt auch die Stars zweifeln, was die oftmals stotternden Vertragsgespräche erklärt. Die Spieler wollen sich ungern langfristig an ein ungewisses Projekt binden.

Laut dem Insider fehle es dem Deutschen Rekordmeister an einem klaren Plan für die Zukunft.

Xabi Alonso (42) zweifelt offenbar am Bayern-Projekt. Kann Max Eberl ihn überzeugen? © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch die Suche nach einem neuen Trainer, der die Bayern nach dem Sommer mit einem radikal veränderten Kader zurück an die europäische Spitze führen soll, gestaltet sich deshalb schwierig. Dem Bericht zufolge hat Leverkusens Coach Xabi Alonso (42), der die Münchner Wunschlösung für den Trainerposten wäre, "massive Zweifel" an dem Projekt, das man ihm an der Säbener Straße anbiete.

Bringt Max Eberl (50) als neuer Sportvorstand die nötige Vision mit, um den FC Bayern wieder an die Spitze Europas zu führen?

An die Stars machte der Niederbayer bei seiner Vorstellung am Dienstag direkt eine klare Ansage. Er erwarte von den Spielern, "alles in die Waagschale zu werfen und zu zeigen, wie wichtig mir Bayern München ist, wie viel Seele und Herz gebe ich da rein."

Und schließlich sei es "kein Hexenwerk" einen neuen Trainer und neue Spieler zu finden, stellte Eberl selbstbewusst klar.