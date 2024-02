FC Bayern: Kapitän Neuer nimmt Spieler nach Leverkusen-Pleite in Verantwortung

München - Bayern-Kapitän Manuel Neuer (37) nimmt seine Mitspieler nach der 0:3-Klatsche im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen in die Verantwortung.

Manuel Neuer (37) hat die Niederlage gegen Leverkusen noch nicht verdaut. © Sven Hoppe/dpa

"Wir haben viele Führungsspieler in den eigenen Reihen", sagte der Keeper vor dem Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) bei Lazio Rom.

"Thomas Müller stand nicht auf dem Platz, Jo Kimmich wurde eingewechselt, war verletzt", erklärte der 37-Jährige. Aber wenn einer der Anführer fehle, müssten eben andere ran.

"Die, die auf dem Platz standen, sind auch erfahren", sagte Neuer. "Dann müssen Spieler, die nicht in der ersten Reihe stehen, sondern in der zweiten oder dritten, mehr Verantwortung übernehmen und im Sinne der Mannschaft und des Erfolges coachen."

Der Stachel sitzt immer noch tief. "Verdaut haben wir das nicht, wenn man da so untergeht", gestand der Nationaltorhüter und forderte eine Reaktion seiner Mannschaft:

"Jeder hat die Motivation und den Hunger, eine bessere Leistung zu zeigen und zu zeigen, wer wir sind. Wir müssen bei Bayern mit einer gewissen Überzeugung spielen, erwachsen sein."