FC Bayern lässt es endlich wieder so richtig krachen: Kane offenbart den Grund dafür

München - Überragende 20 Treffer (!) allein in den vergangenen drei Partien, dazu sechs Siege in sechs Pflichtspielen: Fans des FC Bayern haben in dieser Saison bislang viel Spaß - und das hat laut Harry Kane (31) einen einfachen Grund.

Harry Kane (31) vom FC Bayern ist treffsicher wie eh und je. © Peter Kneffel/dpa

"Der Boss [Trainer Vincent Kompany (38), Anm. d. Red.] will, dass wir mit hoher Intensität spielen, sogar wenn wir 1:0 oder 2:0 führen, will er drei, vier und fünf Tore", wird der Stürmerstar von der Insel von der "Bild"-Zeitung zitiert. "In Bremen hat man das gesehen, in der Champions League auch."

Das sei schlichtweg die Philosophie des FC Bayern unter dem neuen Übungsleiter. Ziel sei es demnach, die Gegner an Grenzen zu bringen, welche diese letztlich einfach "nicht aufrechterhalten können".

Es ist ein Plan, der bisher aufgeht - und das Ende der Fahnenstange soll noch lange nicht erreicht sein. "Es ist beeindruckend, wir wachsen jedes Spiel mehr. Man sieht die Qualität mit den Toren."

Besonders das Spiel ohne Ball wurde von Kane in diesem Zusammenhang hervorgehoben. Das Team habe "genau die richtige Mentalität". "Wir haben versucht, jeden Ball zurückzugewinnen, und haben dem Gegner fast nichts erlaubt."