Bayern-Legenden fordern Müller: "Würde mir wünschen, dass er diese große Bühne bekommt"

München - Wer ersetzt den verletzten Jamal Musiala (22) gegen Inter Mailand? Die naheliegende Variante ist Thomas Müller (35). Fürsprecher hat die scheidende Vereinslegende in einigen ehemaligen Bayern-Profis.

Krönt Thomas Müller (35) seine Karriere beim FC Bayern mit dem "Finale dahoam"? © Sven Hoppe/dpa

"Ich würde mir wünschen, dass er noch mal diese große Bühne bekommt", sagte Ex-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg (56) bei "Sport1" vor der Partie am Dienstag (21 Uhr/Prime Video).

"Er hat sich viele Träume erfüllt, ist Weltmeister geworden, hat die Champions League gewonnen. Aber dieses Finale dahoam hat so eine große Bedeutung für Thomas Müller." Das Endspiel findet am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena statt.

In München und acht Tage später in Mailand fällt die Entscheidung, wer ins Halbfinale von Europas Königsklasse einzieht.

"Die Chancen stehen 50:50. Leider haben wir jetzt auch wichtige Spieler, die verletzt sind. Das tut natürlich ein bisschen weh, aber es nützt kein Lamentieren", sagte der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (69) - allerdings schon vor der schweren Verletzung von Jamal Musiala (Muskelbündelriss) in Augsburg.

Dort wurde Müller von Trainer Vincent Kompany (38) für Musiala eingewechselt, der nun wochenlang fehlen wird. Effenberg würde Müller auch gegen Inter bringen, "das gar nicht vom Herzen, sondern weil er so on fire ist. Und ich würde ihn da wirklich stellen."