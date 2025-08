Spielpraxis statt Zuschauerrolle: FC Bayern verleiht Tarek Buchmann

München - Tarek Buchmann gilt als großes Talent, Einsatzzeiten beim FC Bayern München hat der Innenverteidiger aber derzeit nicht in Aussicht. Damit sich der 20-Jährige weiter entwickeln kann, wurde er vom Rekordmeister verliehen.

Alles in Kürze

Tarek Buchmann (20) wird vorerst für den 1. FC Nürnberg spielen. © Harry Langer/dpa

Der Youngster, der vom Verletzungspech verfolgt ein ums andere Mal zurückgeworfen wurde, wird diese Spielzeit für den 1. FC Nürnberg bestreiten.

In der 2. Bundesliga soll Buchmann die dringend benötigte Spielpraxis sammeln und laut Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (48) den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen.

"Tarek bringt alles mit, um sich im Profibereich zu etablieren", erklärte der 48-Jährige und lobte den "tollen Charakter" des Nachwuchsspielers. Dieser lasse sich von Rückschlägen "nicht aus der Bahn werfen". "Der FC Bayern wird ihn eng begleiten."

An der Säbener Straße hatte er seit dem Jahr 2019 die Jugendabteilungen der Münchner durchlaufen und in dieser Zeit unter anderem auch den Sprung in die Nachwuchsmannschaften des DFB geschafft.