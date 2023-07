FC Bayern legt zweites Angebot für Kane vor: Werden die Spurs bei dieser Summe schwach?

München - Der FC Bayern will Harry Kane (29) unbedingt von der Insel an die Isar locken!

Harry Kane (29) will zum FC Bayern. Doch lässt Tottenham den Superstar ziehen? © Marco BERTORELLO / AFP

Ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen wurde von den Verantwortlichen bei Tottenham Hotpurs vor rund zwei Wochen abgelehnt. Nun haben die Münchner noch einmal eine Schippe draufgelegt.

Wie "Sky" am Sonntag berichtet, liegt dem Premier-League-Klub bereits ein zweites Angebot aus München in Höhe von 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft vor.

Der Transfer des Mittelstürmers hat für die Bayern oberste Priorität. Mit Kane selbst ist sich der deutsche Rekordmeister übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits einig. Der 29-jährige Goalgetter ist bereit für einen Wechsel nach München.

Ob die Spurs ihre Vereinsikone für diesen Betrag ziehen lassen, ist fraglich. Die Londoner wollen ihren Star, dessen Vertrag im Sommer kommenden Jahres ausläuft, unbedingt von einem Verbleib überzeugen.

Wie die englische Zeitung "The Guardian" vor wenigen Tagen berichtete, ist Tottenham bereit, das Gehalt des Angreifers, das sich aktuell auf kolportierte 200.000 Pfund (234.000 Euro) pro Woche beläuft, bei einer Vertragsverlängerung noch "deutlich zu verbessern".