FC Bayern leiht Teenager Ndiaye aus Gambia aus

München - Der FC Bayern hat einen 18 Jahre alten Fußballer aus Gambia verpflichtet. Bara Sapoko Ndiaye wird von den Gambinos Stars Africa bis Ende Juni ausgeliehen, wie der Bundesliga-Tabellenführer mitteilte.

Bara Sapoko Ndiaye (18) ist im Sommer 2025 bereits bei einem Testspiel gegen den FC Bayern zum Einsatz gekommen. © IMAGO / Manuel Stefan

Ndiaye fehlt beim Trainingsauftakt an diesem Wochenende wegen einer kleinen Verletzung noch und stößt erst später zum Profiteam von Coach Vincent Kompany.

Weitere Details zu der Neuverpflichtung gaben die Münchner zunächst nicht bekannt.

Gambinos Stars Africa ist eine Fußball-Akademie im westafrikanischen Gambia.

Diese kooperiert mit dem FC Bayern und dem Los Angeles FC über deren gemeinsames Joint Venture Red&Gold Football.