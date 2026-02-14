Klarer Sieg für Bayern München: Goretzka beweist sich gegen Bremen

Bayern gewann 3:0 bei Werder Bremen. Mit dem Sieg baut der Rekordmeister den Vorsprung auf den Verfolger auf sechs Punkte aus.

Von Sebastian Stiekel Bremen - Der FC Bayern München hat den Angriff von Borussia Dortmund an der Spitze der Fußball-Bundesliga souverän pariert. Der Tabellenführer gewann am Samstag mit 3:0 beim Krisenclub Werder Bremen und stellte den alten Sechs-Punkte-Abstand auf den Verfolger wieder her.

Leon Goretzka (31) kann das 3:0 für Bayern erspielen. © Carmen Jaspersen/dpa Der BVB hatte am Vorabend überzeugend gegen den FSV Mainz 05 gewonnen (4:0) und fordert die Bayern in zwei Wochen am 28. Februar im Topspiel heraus. Vorerst ist aber kein weiteres Herankommen an den Titelverteidiger, auch weil Torjäger Harry Kane (32) vor 41.800 Zuschauern im Weserstadion bereits zum siebten Mal in dieser Bundesliga-Saison ein Doppel- oder Dreierpack gelang. Der Engländer traf in der 22. Minute per Foulelfmeter und in der 26. Minute per Distanzschuss. Nach der Pause machte Leon Goretzka (31) (70.) alles klar.

Die Bremer spielten zwar zeitweise sehr mutig, blieben bei der Heimspiel-Premiere ihres neuen Trainers Daniel Thioune (51) aber auch im zwölften Spiel nacheinander sieglos. Der letzte Sieg gegen die Bayern im Weserstadion ist sogar schon fast 20 Jahre her. Er gelang am 21. Oktober 2006, als die Spieler noch Diego, Tim Wiese oder Torsten Frings hießen.

Thioune startet stark – Bayern übernimmt

Um daran etwas zu ändern, hatte sich Thioune eine Strategie ausgedacht, die ganz auf Bissigkeit und Konter setzte. Den schnellen Justin Njinmah (25) stellte er auf die rechte Außenbahn, den laufstarken Marco Grüll (27) ins Sturmzentrum. Das funktionierte in den ersten zehn Minuten und kurz nach Kanes Doppelschlag auch sehr ansehnlich, weil Felix Agu (26) im Strafraum nur knapp eine Hereingabe von Puertas (27) verpasste (6.) und auch Njinmah (29.) und erneut Agu (40.) zu guten Abschlüssen kamen. Gegen diese Bayern reicht das aber nicht. Wie ein Uhrwerk zog der Rekordmeister nach den ersten Minuten seine Dominanz auf und legte sich den Gegner zurecht.

Elfmeter bringt Bayern früh in Führung

Harry Kane (32) kann zwei Tore gegen Bremen erspielen. © Carmen Jaspersen/dpa

Dabei half ihnen auch, dass bei der ersten wirklich gefährlichen Strafraum-Situation der VAR eingriff. Lennart Karl (17) war im Strafraum von Senne Lynen (26) zu Fall gebracht worden, Schiedsrichter Bastian Dankert ließ aber zunächst weiterspielen. Erst nach dem schnellen Studium der Videobilder entschied er auf Strafstoß. Kane legte das schnelle 2:0 nach, Luiz Diaz (29) vergab bei einem Konter frei vor Werder-Torwart Mio Backhaus (21) das mögliche 3:0 (29.). Bis zur Halbzeit hatten die Münchner alles im Griff.

Neuer verletzt, Urbig springt ein

Nach der Pause kam aber noch einmal eine neue Dynamik in dieses Spiel. Die Bayern mussten ihren Torwart Manuel Neuer (39) wegen Wadenproblemen durch Jonas Urbig (22) ersetzen. Die Bremer wechselten mit ihrem Zehn-Millionen-Euro-Einkauf Samuel Mbangula (22) einen weiteren schnellen Spieler ein. Werder spielte nun noch forscher als zu Beginn der Partie. Grüll (27) traf per Kopfball nur den Pfosten (47.). Romano Schmid (26) scheiterte aus kurzer Distanz am stark reagierenden Urbig (64.).

Jonas Urbig (22) geht für Neuer (39) ins Tor. © Carmen Jaspersen/dpa