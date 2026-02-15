Verletzung bei Manuel Neuer: Bayern-Kapitän muss pausieren
München - Der FC Bayern München kann sich nach dem 3:0-Erfolg gegen Werder Bremen am Samstag eigentlich freuen. Doch Kapitän Manuel Neuer endete die Partie mit schlechten Nachrichten: Der Torhüter hat sich verletzt und muss vorerst pausieren.
Beim Auswärtsspiel blieb der 39-Jährige nach der Pause in der Kabine – Ersatzspieler Jonas Urbig (22) sprang für Neuer ins Tor.
Wie der FC Bayern jetzt bekannt gab, zog sich der Kapitän einen Muskelfaserriss zu und wird vermutlich länger ausfallen.
"Manuel Neuer hat sich beim gestrigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen (3:0) einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. Das ergab eine eingehende Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern", so der FCB auf ihrer offiziellen Internetseite.
Zuvor gaben die Bayern kurz nach dem Spiel noch leichte Entwarnung: "Es ist nichts Dramatisches. Er hat nur die Wade ein bisschen gespürt, aber dafür haben wir ja gute Torhüter dahinter", sagte Sportvorstand Max Eberl.
Teamkollege Urbig hatte bereits kurz vor der Pause von seiner bevorstehenden Einwechslung erfahren und nutzte die Halbzeit, um sich gezielt auf seinen Einsatz vorzubereiten. Der 22-Jährige richtete anschließend Genesungswünsche an den etatmäßigen Stammkeeper. "Ich hoffe und drücke die Daumen, dass Manuel nichts Größeres hat. Das steht im Vordergrund", so der Torhüter.
Damit wird Neuer dem Rekordmeister in den kommenden Wochen fehlen – wie schon in Bremen übernimmt Urbig zwischen den Pfosten.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa