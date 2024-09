Deutliche Worte! Eberl verteidigt Goretzka-Ausbootung beim FC Bayern

Ex-Profi und Sky-Experte Lothar Matthäus (63) zeigte sich überrascht. "Im Kader vermisse ich ihn. Alle haben ihn gelobt, wie er in dieser Woche trainiert hat. Man hat auch gehört, dass Kompany ihn super gelobt hat. Dass er gar nicht im Kader ist, wundert mich natürlich", sagte der Rekordnationalspieler.

"Dann ist es nun mal so, dass die Konkurrenzsituation beim FC Bayern groß ist", schob er hinterher.

"Wir haben von Anfang an klar kommuniziert, dass wir einen sehr ausgewogenen Kader haben werden. Dass wir mit Alex Pavlovic einen Spieler haben, der jetzt Nationalspieler geworden ist und jetzt mit Palhinha einen Transfer machen werden, das wusste Leon vorher", stellte Eberl klar.

Schon in der ersten Runde des DFB-Pokals in Ulm (4:0) war Goretzka nicht Teil des Kaders gewesen. Bei den Siegen der Bayern in Wolfsburg und gegen Freiburg stand er zwar im Aufgebot. Aber nur gegen die Breisgauer durfte er kurz vor Schluss ran.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) hatte zuletzt in der Nationalmannschaft auf eine Nominierung von Goretzka verzichtet.