Verdammt, da war noch mehr drin! Kim patzt doppelt, FCB verschenkt Sieg gegen Real

Vor heimischer Kulisse und einer atemberaubenden Atmosphäre in der mit 75.000 Fans natürlich restlos ausverkauften Allianz Arena erwischten die Bayern den besseren Beginn, verpassten es allerdings auch, sich für die sehr starke Anfangsphase zu belohnen.

Die Quittung dafür gab es in der 24. Minute durch Vinicius Junior, der nach einem Geniestreich von Toni Kroos vor Manuel Neuer auftauchte und kalt zur 1:0 Führung der Gäste traf. Die Antwort ließ zwar etwas auf sich warten, hatte es aber in sich!

Mit einem Doppelschlag binnen nur vier Minuten konnten Leroy Sané (53. Minute) und Harry Kane (57., Foulelfmeter) die Partie in Halbzeit zwei völlig verdient zunächst drehen. Auch danach waren die Münchner am Drücker. Am Ende reichte das nicht.

Nach einem schwachen Abwehrverhalten von Min-jae Kim, der beim ersten Gegentreffer schon nicht gut ausgesehen hatte, bekamen die Madrilenen einen Elfmeter. Eine Chance, die sich Vinicius Junior nicht nehmen ließ und zum 2:2-Endstand traf.

Den ganzen Wahnsinn, Stimmen und Bilder des Spiels gibt es im TAG24-Liveticker zum Nachlesen. Einfach scrollen.