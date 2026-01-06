Bayern-Juwel Lennart Karl polarisiert mit Real-Aussage: Fußball-Ikonen sprechen Klartext

München - "Irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid": Mit einem locker ausgesprochenen Traum sorgt Bayern-Jungstar Lennart Karl (17) für Aufsehen. Die deutschen Fußball-Legenden haben klare Standpunkte.

Ob Lennart Karl (17) seine Aussage inzwischen bereut? © Harry Langer/dpa

"Ich finde es gut, wenn jemand auch schon mit 17 Selbstvertrauen hat. Sich die Ziele zu setzen, hat auch gar nichts mit Überheblichkeit zu tun. Ich finde es ehrlich, aber nicht überheblich und nicht arrogant", sagte Lothar Matthäus (64) in seiner Sky-Kolumne.

Dabei gehe es auch gar nicht immer allein ums Geld, "sondern auch mal um eine neue Herausforderung, um sich wieder aufzufrischen".

Der 17-Jährige habe nicht gesagt, dass er in den nächsten zwei Jahren bei Real spielen wolle. "Es ist sein Traum. Träume können in Erfüllung gehen, aber dafür muss man auch arbeiten und davon würde auch der FC Bayern profitieren", sagte Matthäus.

Auch er habe Träume gehabt und hätte gerne mal für die Königlichen gespielt. Ein Wechsel des Weltfußballers von 1991 habe aber damals wegen seines Vertrags bei Inter Mailand nicht geklappt.