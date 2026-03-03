Nächster Geld-Zoff beim FC Bayern? Star fordert riesigen Gehaltssprung

München - Monatelang rang der FC Bayern um eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (27). Uli Hoeneß (74) kündigte daraufhin sogar an, künftig die Macht der Spielerberater beschneiden zu wollen . Nun droht der nächste Ärger: Die Gespräche mit Konrad Laimer (28) sollen derzeit sogar auf Eis liegen!

Die Vertragsgespräche mit Konrad Laimer (28, r.) beim FC Bayern stocken. © Tom Weller/dpa

Der Grund: finanzielle Differenzen! Wie "Sky" berichtet, liegen der Verein und die Spielerseite "sehr weit auseinander".

Demnach verdient der Österreicher in seinem aktuellen bis 2027 datierten Vertrag bereits über zehn Millionen Euro brutto pro Jahr. Seine Berateragentur soll für eine Verlängerung eine Steigerung um 50 Prozent auf über 15 Millionen Euro Jahressalär fordern.

Zu viel für die Bayern-Bosse!

Laimer wird von der Agentur "ROOF" vertreten. Auch Serge Gnabry (30) und Leon Goretzka (31) sind dort unter Vertrag. Somit hat die Spielerseite einen genauen Einblick in die Gehaltsstruktur beim Deutschen Rekordmeister.

Was den Bayern eine Vertragsverlängerung mit dem Rechtsverteidiger wert ist, wird sich zeigen.