Drei Punkte, aber zwei Gesichter! Offensive schießt FC Bayern zum Sieg gegen Mainz 05

Während die vom aktuell formstarken Leroy Sané angetriebene und bärenstarke besetzte Offensive des Rekordmeisters am 8. Spieltag der Bundesliga Lust auf mehr machte, war es auch in der Mainzer Mewa Arena die Defensive, die bei Trainer Thomas Tuchel für lautstarke Unmutsbekundungen sorgte.

Harry Kane (M.) konnte mit einem Kopfball das zwischenzeitliche 2:0 für den FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 erzielen. © Arne Dedert/dpa

Kingsley Coman (11. Minute) und Harry Kane (16.) hatten - die Glanzparade von Ulreich umrandend - für einen angemessenen Start in die Partie gesorgt, Leon Goretzka nach der Halbzeit zum zu diesem Zeitpunkt immens wichtigen 3:1 getroffen (58.).

Die Mainzer bemühten sich im zweiten Durchgang weiter nach Kräften und hatten zudem nur wenige Sekunden vor dem Treffer Goretzkas durch Stefan Bell den 2:2-Ausgleich lediglich haarscharf verpasst (57.), letztlich schwand jedoch bei der Truppe von Übungsleiter Bo Svensson zusehends die Energie.

Dennoch standen für die sieglosen Hausherren am Ende sogar mehr Torschüsse (16:13) als für den FC Bayern zu Buche - und gar noch ein Pfostenkracher Brajan Grudas in der Schlussphase des Spiels (89.).

Der Rekordmeister (20 Punkte) bleibt durch den Sieg am Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen (22) und dem noch immer auf einer Erfolgswelle schwimmenden VfB Stuttgart (21) dran, belegt Rang drei. Mainz liegt mit nur zwei Zählern auf Platz 17.

Um von der Rolle des Jägers wieder in die des Gejagten zu kommen - und auch in den anderen Wettbewerben die gesteckten Ziele erreichen zu können - muss jedoch die Defensive dringend in Tritt kommen. Spätestens im Wintertransferfenster darf sich Tuchel in diesem Zusammenhang über den einen oder anderen Zugang freuen - bis dahin ist es jedoch noch ein langer Weg.

Für die Münchner geht dieser bereits am Dienstagabend in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul (18.45 Uhr) weiter. Am kommenden Wochenende folgt danach am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) das Kräftemessen im Oberhaus mit dem SV Darmstadt 98. Die Mainzer gastieren am Freitag (20.30 Uhr) beim VfL Bochum zum Kellerduell.