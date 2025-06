Kompany setzt sofort auf Tah: "Wird uns schnell helfen"

Cincinnati - FC-Bayern -Trainer Vincent Kompany (39) setzt bei der Club-WM in den USA von Anfang an auf Neuzugang Jonathan Tah (29).

Alles in Kürze

Bayern-Neuzugang Jonathan Tah (29) wird gleich zum Start der Club-WM für die Münchner in der Rolle des Abwehrchefs auftreten. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Der Belgier stellte den ablösefrei von Bayer Leverkusen geholten Fußball-Nationalspieler im ersten Gruppenspiel gegen Auckland City in Cincinnati nach nur zwei Trainingseinheiten mit seinen neuen Kollegen sofort in die Münchner Startformation.

Der 29-Jährige soll beim deutschen Rekordmeister schnell in die Rolle des Abwehrchefs hineinwachsen.

"Jonathan hat Führungsfähigkeiten. Er bringt Erfahrung mit. Wir haben das Vertrauen, dass er uns schnell helfen wird", hatte Kompany am Samstagabend (Ortszeit) in Cincinnati vor dem Auftaktspiel in der Pressekonferenz gesagt.

Da er mit etlichen Bayern-Kollegen auch schon in der deutschen Nationalelf zusammengespielt habe, werde Tahs Integration nicht so schwierig, glaubt Kompany.

Tahs Abwehrkollege Dayot Upamecano (26) soll nach seiner Operation am Knie in den USA behutsam aufgebaut werden für Startelfeinsätze.