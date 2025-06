Rekorde zum Auftakt: Bayern-Schützenfest bei Klub-WM gegen Auckland City

Cincinnati - Der höchste Sieg, die meisten Tore, ein Hattrick in nur einer Halbzeit. Beim 10:0-Bayern-Auftakt in der Klub-WM gegen Auckland City FC gab es für Zahlenfreunde und Torjubel-Fans einiges zu feiern.

Alles in Kürze

Am meisten ins Schwitzen kamen die Münchner Profis im kleinen TQL Stadium vor 21.152 Zuschauern beim vielen Torjubel. Der höchste Sieg in diesem Turnier war bisher 2021 beim Spiel Al Hilal gegen Al Jazira (6:1) mit fünf Toren Differenz. Dieser Rekord ist damit pulverisiert.

Schon jetzt ist klar, dass um die ersten beiden Plätze in Gruppe C neben den Bayern nur die Boca Juniors aus Argentinien und Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon infrage kommen.

Es war nicht mehr als ein lockeres Warm-up für den deutschen Rekordmeister, der bei der ersten Klub-WM im neuen XXL-Format mit 32 Mannschaften um den Titel mitspielen will.

In der Mittagshitze von Cincinnati haben die hochbezahlten Fußball-Profis des FC Bayern gegen die heillos überforderten Hobby-Kicker von Auckland das erwartete Torfestival gefeiert.

Eleganz trifft Effizienz: Kult-Bayer Thomas Müller verewigte sich beim Rekord-Spiel auch zweimal auf der Anzeigetafel. © Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nach der Pause nahmen die Münchner ein wenig den Fuß vom Gaspedal. Vincent Kompany wechselte mehrfach. Auch Jamal Musiala kam.

Und der Zauberer traf bei seinem Comeback nach einer Muskelverletzung sofort wunderschön mit einem Schlenzer (68.), vom Elfmeterpunkt (73.) und dann im Strafraum zum Hattrick (84.). Müller machte es dann zweistellig (89.).

Es gab bislang erst vier Hattrick-Schützen bei diesem Wettbewerb – Luis Suárez (2015), Cristiano Ronaldo (2016), Gareth Bale (2018) und Hamdou Elhouni (2019). Aber keiner schoss seine drei Tore in nur einer Halbzeit.

Leroy Sané blieb nach seinem perfekt gemachten Wechsel zu Galatasaray Istanbul 90 Minuten auf der Bank. Nach dem Schlusspfiff hatte es der Bayern-Tross eilig. Der Charterflieger zurück ins Basiscamp im Disneyland in Orlando wartete am Flughafen von Cincinnati.

Nächster Vorrundengegner sind am Freitagabend (Ortszeit) in Miami die Boca Juniors. Dann wird es nicht mehr nur um die Höhe des Ergebnisses gehen, wie gegen den Rekordsieger der Champions League in Ozeanien.