Abwehrsorgen beim FC Bayern München: Ex-BVB-Star wartet wohl nur auf Anruf des Rekordmeisters!

Spätestens in der Winterpause müssen die Bosse an der Säbener Straße reagieren, bis dahin stehen allerdings noch zahlreiche Spiele an. Allein vom 2. bis zum 20. Dezember sind es durch Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League sechs Partien!

Wollen die Verantwortlichen bereits vorher für eine zumindest temporäre Abhilfe sorgen, bleibt nur die Möglichkeit, einen vertragslosen Innenverteidiger in die bayerische Landeshauptstadt zu locken. Ein Kandidat scheint Sokratis Papastathopoulos (35), der von 2013 bis 2018 für den BVB spielte, zu sein.

Nach Informationen von "Sky" soll der erfahrene Grieche einem Engagement beim Rekordmeister gegenüber nicht abgeneigt sein, eigentlich derzeit nur auf einen ersten Anruf aus München warten.

Dem Bericht zufolge hat Sokratis mit Betis Sevilla in der zurückliegenden Woche einem interessierten Klub aus der spanischen Primera División eine Absage erteilt. Diese soll demnach in direktem Zusammenhang mit der Hoffnung auf eine Verpflichtung durch den FC Bayern stehen. Denn der Abwehrspieler wolle sich "alle Türen vorerst offen halten".