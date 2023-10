Rückkehr von Jérôme Boateng? FC Bayern hat sich entschieden

Muss sich offenbar wieder verabschieden: Der vereinslose Jérôme Boateng (35) erhält keinen neuen Vertrag beim FC Bayern München. © Sven Hoppe/dpa

Das zumindest meldet "Bild", die sich auf interne Informationen beruft.

Grund soll unter anderem sein, dass Boateng aktuell mit einem Strafverfahren zu kämpfen hat, das wegen eines juristischen Formfehlers neu aufgerollt werden soll.

Ihm wird vorgeworfen, seine Freundin geschlagen zu haben und muss sich daher wegen Körperverletzung vor dem Münchner Landgericht erneut verantworten.

Laut Informationen der Deutschen Presseagentur soll noch keine finale Entscheidung getroffen worden sein. Doch auch nach deren Datenlage soll es keine Tendenz zu einer möglichen Verpflichtung geben.

Seit Sonntag soll Boateng an mehreren Trainingseinheiten teilgenommen haben. Aus Bayern-Sicht steht man aktuell vor dem Problem, dass man personelle Lücken in der Innenverteidigung hat. Boateng war zuletzt zwei Jahre lang für Olympique Lyon im Einsatz und wollte nun an die Isar wechseln.

In seiner Zeit bei den Bayern war er insgesamt 229 Mal im Einsatz. Der Innenverteidiger schoss in dieser Zeit fünf Tore für die Münchner.