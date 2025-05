Nach Titel-Patzer: Müller krallt sich Leipzigs Ausgleichs-Schützen

Nimmt das Unentschieden und die damit verbundene Meisterfeier-Verschiebung sportlich: Bayern-Star Thomas Müller (35). © Jan Woitas/dpa

Nicht zuletzt auf Thomas Müller, der sich nach dem Spiel RB-Stürmer Yussuf Poulsen (30) zur Brust nahm. Dieser schoss in Spielminute 90+5 den Ausgleich.

Aber, man ahnt es, völlig frei von unsportlichen Attacken. Bei einem Interview nach dem Spiel stand Müller breit grinsend – weil faktisch so gut wie Meister – vor den Reportern.

Als er gerade bei seinem Statement war, unterbrach er sich selbst, als eben jener Poulsen – ebenfalls spitzbübisch grinsend – neben der Presse auftauchte und wohl zuhören wollte.

"Ja, da steht er. Der Party-Crasher", so Müller lachend in Richtung des nicht gerade als großen Techniker bekannten Torschützen. "Fängt er auf einmal das Lupfen an, du. Das ist doch Wahnsinn." Poulsen schlug daraufhin kurz mit Müller ein, es gab eine kurze verspielte Mini-Umarmung, und schon überließ er den Bayern-Star wieder der Presse.

"Die ganze Mannschaft und auch die Jungs, die auf der Bank waren, hatten dieses Champions-Gefühl beim Ausgleich. Beim Führungstreffer, da haben wir das Adrenalin und alles, was dazu gehört, schon gespürt", so Müller außerdem.