FC Bayern nimmt Kollegen von Alphonso Davies ins Visier: Brazzo schraubt an Plan B

München - Der FC Bayern will auf alle Eventualitäten für die kommende Saison vorbereitet sein. Dabei rückt ein Mannschaftskollege von Alphonso Davies (22) ins Visier der Münchner.

FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) hat mehrere Pläne für die Zukunft des Bayern-Sturms. © Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Eric-Maxim Choupo-Moting (33) zeigte im Topspiel gegen Union Berlin erneut eindrucksvoll, dass er den nötigen Torinstinkt hat. Er setzte sich in der 31. Spielminute im Luftduell gleich gegen zwei Gegner durch und leitete mit seinem Kopfballtreffer den 3:0-Sieg der Bayern ein.

Der Vertrag des kamerunischen Nationalspielers läuft im Sommer aus. Die Bayern wollen ihn halten, doch eine Einigung steht noch aus. "Wir sind gerade in Gesprächen mit seinem Management, es sind sehr gute Gespräche. Wir wollen unbedingt, dass er bleibt. Er hat auch gesagt, er möchte unbedingt bleiben", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) zuletzt Ende Januar.

Allerdings ist fraglich, ob der 33-Jährige auch in Zukunft Stamm-Sturmspitze bei den Münchnern bleiben oder als Backup dienen soll.

An der Säbener Straße schaut man sich weiter nach einem neuen Knipser um. Da ein Transfer von Tottenham-Star Harry Kane (29) nicht zuletzt an den finanziellen Möglichkeiten des deutschen Meisters scheitern könnte, schraubt Brazzo an einem Plan B.