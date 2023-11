Bayern-Star Mazraoui abseits des Platzes im Fokus: Treffen mit Israelitischer Kultusgemeinde

Noussair Mazraoui (25) spielt seit 2022 für den FC Bayern. © Tom Weller/dpa

Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" war es schon am Donnerstag vergangener Woche in den Räumen der Kultusgemeinde in München zu dem Treffen gekommen. Es sei ein sehr vertrauliches, offenes Gespräch gewesen, zitierte die Zeitung den deutschen Rekordmeister.

Vom FC Bayern sei auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen (56) vor Ort dabei gewesen.



Zu den genauen Inhalten des Gesprächs zwischen dem marokkanischen Außenverteidiger und den Gemeindevertretern äußerten sich nach Absprache weder der Serienmeister noch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch (91), im Detail.

"Da über die Inhalte allseits Vertraulichkeit vereinbart wurde, bitten wir um Verständnis, dass wir zu weiteren Details keine Angaben machen können. Die Einschätzung des FC Bayern, dass es gut war, das Gespräch zu führen, teilen wir indes ausdrücklich", zitierte die Zeitung aus einer entsprechenden Mitteilung Knoblochs zu dem Treffen mit Mazraoui.