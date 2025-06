"Richtig schwierig": Elber warnt FC Bayern vor Flamengo

Alles in Kürze

Ex-Bayern-Stürmer Giovane Elber (52) sieht am Sonntag ein hartes Stück Arbeit für seinen früheren Verein vor sich. (Archiv) © Christof STACHE/AFP

"Das wird richtig schwierig. Die brasilianischen Teams nehmen dieses Turnier extrem ernst", sagte der 52-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online".

"Für sie ist die Klub-WM ein Riesending. Sie wollen zeigen, dass sie mit den europäischen Topteams mithalten können. Bayern sollte gewarnt sein."

Der dreimalige Copa-Libertadores-Sieger aus Rio de Janeiro hatte in der Vorrunde auch den englischen Premier-League-Klub FC Chelsea mit 3:1 besiegt.

"Vincent Kompany und sein Trainerstab wissen, was auf sie zukommt", sagte Elber mit Blick auf das Duell am Sonntag (22 Uhr/Sat.1. und DAZN) in Miami: "Aber Flamengo war überragend gegen Chelsea, da hat aber auch fast alles bei ihnen geklappt."

Flamengo spiele "ein sehr strukturiertes System", in dem das Team um Mittelfeldstar Jorginho (33) sehr kompakt und geduldig agiere. Das heiße Klima sei ein Vorteil für Flamengo, "die Südamerikaner kommen damit besser zurecht", meinte Elber.