Option im Vertrag greift: Bayern-Star bleibt über Sommer hinaus!

Eric Dier (30, r.) bleibt dem FC Bayern zumindest mit Blick auf seinen automatisch verlängerten Vertrag über den Sommer hinaus erhalten. © Lukas Barth/dpa

Der englische Innenverteidiger, den der deutsche Rekordmeister angesichts des großen personellen Engpasses in der Defensive im Januar dieses Jahres auch auf Wunsch von Tuchel zunächst lediglich bis zum Ende der Spielzeit von Tottenham Hotspur ausgeliehen hatte, bleibt über den Sommer hinaus.

Denn nach übereinstimmenden Medienberichten, zuerst von "The Athletic" in England, hat sich Diers Vertrag in München schon von selbst verlängert. Dafür seien fünf Einsätze notwendig gewesen.

Der Serienmeister hatte Dier zunächst nur bis zum Sommer ausgeliehen, allerdings mit einer Option in dessen Arbeitspapier für eine weitere Spielzeit. Die Leihgebühr hatte demnach rund vier Millionen Euro betragen. Diers Vertrag bei den Spurs lief bis 2025.

Der langjährige englische Nationalspieler hat sich beim FC Bayern schnell für Einsätze in der Innenverteidigung empfohlen.